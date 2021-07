Gli auguri di Miccichè al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Sicilia Palermo

Palermo – “L’Assemblea regionale siciliana rivolge sentiti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un siciliano che ha saputo custodire durante questo settennato i valori fondanti della nostra Costituzione. Grazie sig. Presidente per la guida sicura che ha saputo imprimere all’Italia in questi mesi in cui abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia”. Lo scrive in una nota il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè.

