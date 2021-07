Dieta riso e tonno: il metodo per dimagrire 3 kg in 7 giorni

Salute e benessere Diete

La dieta del riso e tonno è una dieta che viene seguita da chi vuole dimagrire subito. La dieta del riso e tonno può far dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni. E' una dieta facile da seguire ed ideale in estate. Si tratta di un regime alimentare che sazia e nello stesso tempo aiuta a buttare via qualche chilo di troppo. La dieta del riso e tonno è un metodo molto facile da seguire in quanto si basa su questi due alimenti che apportano benefici. Il tonno è considerato dai nutrizionisti un alimento ricco di sostanze nutrienti a partire dalla concentrazione di minerali, tra i quali spicca la fonte di: ferro, iodio e selenio. Non si deve poi trascurare la quota preziosa di vitamine B, A e D. Inoltre questo pesce offre una buona fonte di acidi grassi essenziali Omega-3. Si consiglia però di privilegiare il pesce fresco e non il tonno in scatoletta in quanto più salutare e meno calorico.Chi decide di adottare la dieta del riso e tonno dovrebbe poi optare per la cottura al vapore o per la rapida scottatura in padella, in modo da preservare tutte le sue sostanze nutritive del tonno. Per quanto riguarda il riso è meglio optare per i tipi integrali visto che quello sottoposto a raffinazione potrebbe presentare contaminazione di mercurio. Per avere un effetto immediato è consigliato inserire nella dieta il riso integrale in quanto ricco di vitamina B, sali minerale ed altre sostanze dagli effetti benefici per la salute e la linea.Dieta del riso e tonno: schema settimanaleColazione: un infuso di tè o caffè, più 2 frutti a piacere.Spuntino di metà mattina: uno yogurt scremato da abbinare a frutta o cereali.Pranzo: tonno e riso (quantità a piacere).Spuntino di metà pomeriggio: un bicchiere di succo di agrumi a piacere.Merenda: un toast di pane integrale con una fettina di formaggio light.Cena: tonno e riso (quantità a piacere).La dieta del riso e tonno che professa una perdita di peso rapida e soddisfacente (3-4 chili in una settimana) si deve però abbinare ad un abbondante consumo di acqua. Inoltre si raccomanda di optare per il consumo di tonno naturale e di scegliere come condimento solo l’olio extravergine d’oliva. È bene poi associare al regime alimentare una regolare attività fisica evitando la prolungata sedentarietà.

Dieta del riso e tonno: schema settimanale

Colazione: un infuso di tè o caffè, più 2 frutti a piacere.

Spuntino di metà mattina: uno yogurt scremato da abbinare a frutta o cereali.

Pranzo: tonno e riso (quantità a piacere).

Spuntino di metà pomeriggio: un bicchiere di succo di agrumi a piacere.

Merenda: un toast di pane integrale con una fettina di formaggio light.

Cena: tonno e riso (quantità a piacere). La dieta del riso e tonno che professa una perdita di peso rapida e soddisfacente (3-4 chili in una settimana) si deve però abbinare ad un abbondante consumo di acqua. Inoltre si raccomanda di optare per il consumo di tonno naturale e di scegliere come condimento solo l’olio extravergine d’oliva. È bene poi associare al regime alimentare una regolare attività fisica evitando la prolungata sedentarietà.