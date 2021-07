Ragusa in Movimento: mancato decespugliamento alberi via Da Vinci

Politica Ragusa

Il mancato decespugliamento alla base degli alberi di viale Leonardo da Vinci, che si sono quindi riempiti di ingombri vegetali di grandi dimensioni, con conseguente aumento di rifiuti e proliferazione di insetti e probabilmente di ratti, è oggetto di segnalazione da parte dell’associazione Ragusa in movimento, presieduta da Mario Chiavola. Questi osserva amaramente “spiace dovere ripetere sempre le stesse cose. Ma fino a quando il Comune non fornirà le risposte adeguate, tra l’altro per servizi che dovrebbe garantire ciclicamente e che esulano dalla straordinarietà, ci sarà sempre una voce come la nostra a ribadire le cose che non vanno” e conclude “è una questione, dunque, di decoro ma anche di igiene. Per tale ragione, sollecitiamo l’intervento dell’Amministrazione comunale”.Viale Leonardo da Vinci è una strada del centro storico di Ragusa, nella zona compresa tra piazza Cappuccini, piazza del Popolo, la caserma dei carabinieri e l’ex Ospedale Civile ed ospita l’immobile degli uffici della sede provinciale dell’Inps. (da.di.)

