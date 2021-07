Comiso: se arriva secondo avviso Tari non va pagata

Economia Comiso

Se arriverà un SECONDO avviso di pagamento TARI, si sappia che si tratta di un errore postale e non va pagata. Avviso alla città da parte dell’assessore ai tributi, Manuela Pepi. “ E’ un avviso importante per i cittadini – spiega l’assessore Pepi – che probabilmente riceveranno a breve un altro avviso di pagamento TARI tuttavia già recapitato che, probabilmente, è già stato pagato. Si tratta in effetti di un errore di postalizzazione di cui le stesse Poste Italiane ci hanno messo a conoscenza. Naturalmente, i cittadini non dovranno preoccuparsi, né provvedere a pagare. Inoltre, secondo quanto affermato da Poste Italiane, le spese di spedizione non verranno addebitate all’ Ente”.

