Danneggia 8 motoveicoli a Marina di Ragusa: denunciato

La Polizia di Stato di Ragusa denuncia un uomo per danneggiamento di otto motoveicoli. Nell’ambito dei controlli disposti dal Questore di Ragusa, finalizzati ai servizi di prevenzione e controllo del territorio nel comune di Ragusa, ed in particolare nella zona marittima di Marina di Ragusa, nella nottata del 17 luglio u.s, un equipaggio della Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura, transitando lungo la via Benedetto BRIN, notava diversi motoveicoli per terra. Alcuni astanti alla richiesta dei poliziotti, riferivano che i mezzi erano stati scaraventati sull’asfalto da un uomo appiedato, il quale, subito dopo il gesto compiuto, si era allontanato. Gli operatori di Volante, immediatamente, si mettevano alla ricerca del soggetto indicato e lo rintracciavano, identificandolo per A.P. di anni.In seguito, grazie alle immagini fornite dalle telecamere poste sulla pubblica via ove era stato commesso il danneggiamento, si è avuto modo di constatare il comportamento dell’uomo che, nel transitare appiedato, senza alcun apparente motivo, si era scagliato contro i motoveicoli ivi in sosta, scaraventandone per terra diversi, per poi allontanarsi dai luoghi come se nulla fosse successo. A seguito di ciò, quattro dei relativi proprietari sporgevano denuncia presso gli Uffici di Polizia. L’uomo veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato e continuato. (Foto web)

