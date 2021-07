Italia Covid

Covid Italia, Sileri: attenzione, potremmo arrivare a 50-60 mila contagi Covid Italia, Sileri: attenzione, potremmo arrivare a 50-60 mila contagi

"Anche noi" in Italia "avremo un numero crescente di morti e ricoverati" per covid, "che però sarà inferiore in proporzione al numero dei contagiati: significa che bisogna cambiare i parametri. Attenzione però, potremmo arrivare anche noi a 50-60mila contagi e allora un'area potrebbe diventare gialla o arancione anche durante l'estate". Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'In Onda' su La7. "Bisogna introdurre un green pass in maniera graduale e proporzionata all'andamento dell'epidemia", evidenzia Sileri, spiegando che "nelle prossime ore si deciderà". "La cosa in assoluto più di buon senso è che vi sarà una progressiva introduzione del green pass in alternativa alle chiusure, è evidente che vanno cambiati i parametri: se oggi hai 5mila contagi che sono prevalentemente giovani e non determinano un aumento dei ricoveri, come sta accadendo nel Regno Unito, vuol dire che quei contagi non sono gli stessi di mesi fa.Questo non perché il virus è diventato meno forte, ma perché la popolazione è vaccinata".

"Anche noi" in Italia "avremo un numero crescente di morti e ricoverati" per covid, "che però sarà inferiore in proporzione al numero dei contagiati: significa che bisogna cambiare i parametri. Attenzione però, potremmo arrivare anche noi a 50-60mila contagi e allora un'area potrebbe diventare gialla o arancione anche durante l'estate". Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 'In Onda' su La7. "Bisogna introdurre un green pass in maniera graduale e proporzionata all'andamento dell'epidemia", evidenzia Sileri, spiegando che "nelle prossime ore si deciderà". "La cosa in assoluto più di buon senso è che vi sarà una progressiva introduzione del green pass in alternativa alle chiusure, è evidente che vanno cambiati i parametri: se oggi hai 5mila contagi che sono prevalentemente giovani e non determinano un aumento dei ricoveri, come sta accadendo nel Regno Unito, vuol dire che quei contagi non sono gli stessi di mesi fa. Questo non perché il virus è diventato meno forte, ma perché la popolazione è vaccinata".