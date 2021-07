Covid Italia, 5.057 nuovi casi e 15 decessi in 24 ore

Italia Covid

ROMA - Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo balzo dei contagi Covid in tutta Italia. Dai dati del Ministero della Salute si evidenzia che il numero dei nuovi positivi oggi è pari a 5.057 (ieri erano stati 4.259), nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 219.778 (ieri erano stati 235.097)con un tasso di positività che sale al 2,30%. Calano però i decessi, 15 (-6).I guariti oggi sono 1.483 mentre gli attuali positivi toccano il numero totale di 54.866 in salita di 3.558. In crescita i ricoveri nei reparti ordinari, sono 1.234 (+40), stabili le terapie intensive a 158 con 12 nuovi ingressi (ieri 9). In isolamento domiciliare vi sono 53.474 persone.La regione con il maggior numero di casi è il Veneto (819), seguita da Lazio (792) e Sicilia (520).

