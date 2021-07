Attualità Ragusa

Nello Dipasquale in ospedale per Covid: ho preso il Covid all'Ars, vaccinatevi

Il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato contagiato dal Covid. L’onorevole Dipasquale aveva fatto le due dosi del vaccino contro il virus Covid ed è stato contagiato all'Ars. Ecco cosa scrive su Facebook il deputato regionale Dipasquale: Dopo i festeggiamenti per la vittoria agli Europei, ho visto arrivare in ospedale soprattutto ragazzi, dai 15 ai 40 anni. Chi aveva ricevuto almeno una dose non ha avuto difficoltà; chi non era stato vaccinato, invece, ha avuto bisogno dell’ossigeno… Anche se giovane. Non vaccinarsi vuol dire davvero decidere di sottoporsi a torture e dolori rischiando la vita senza alcun motivo.Vaccinarsi significa proteggere la vita altrui cominciando dalla propria. Il vaccino è importante per ogni soggetto adulto, - scrive Dipasquale - ma oggi il discorso vale ancor di più per ragazzi e adolescenti”.

