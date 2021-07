Dieta dissociata: quanti chili si perdono in una settimana? MenÃ¹

Salute e benessere Diete

La dieta dissociata è tra le diete più seguite per dimagrire velocemente. La vera dieta dissociata è stata ideata dal dottor William Howard Hay e prescrive di non mangiare nello stesso pasto (sia esso il pranzo o la cena non ha importanza) carboidrati e proteine.Dieta dissociata: come funzionaLa dieta dissociata non è una dieta senza carboidrati in quanto i carboidrati vanno mangiati, ma non insieme alle proteine. Allo stesso modo se preferite assumere alimenti proteici per dimagrire, fate attenzione a non mischiarli con i carboidrati. Usando le giuste combinazioni alimentari per dimagrire si possono ottenere buoni risultati in poco tempo, l'importante è sapere le regole su come abbinare i cibi e seguirle. Una variante è la dieta che impone di mangiare un unico tipo di alimento in tutti i pasti dello stesso giorno, altra variante è quella che impone pasti senza combinare carboidrati con grassi e con proteine.Dieta dissociata: menù settimanale e regoleLa dieta dissociata si basa su un preciso equilibrio di calorie, che non deve superare un numero prestabilito per ogni singolo giorno della settimana. Ecco lo schema della dieta dissociata, che si basa su cinque pasti al giorno, intervallando colazione, pranzo e cena con uno spuntino ed una merenda (mangiare poco ma più volte al giorno è la chiave d tutto). E' solo un esempio di dieta, che può essere preso ad esempio per impostare il proprio menu settimanale. Può essere anche considerata una dieta settimanale per perdere peso, anche se è noto che in una sola settimana di dieta non si possono ottenere risultati duraturi, ma al massimo un buon effetto drenante.Dieta dissociata: menù settimanaleLunedìColazione: 1 bicchiere di latte scremato con fiocchi di cereali. Spuntino: 1 spremuta di pompelmo. Pranzo: 80 g di pasta pomodoro e basilico, 150 g di carote crude condite con 1 cucchiaino di olio e succo di limone. Merenda: 1 pera. Cena: 150 g di polpo lesso, verdure cotte.MartedìColazione: 1 yogurt magro, 1 caffè d'orzo. Spuntino: 1 spremuta di agrumi. Pranzo: 150 g di dentice al cartoccio, insalata verde condita con 1 cucchiaino di olio e succo di limone. Merenda: 1 kiwi. Cena: minestrone di verdure e legumi, insalata verde mista.MercoledìColazione: 1 bicchiere di latte scremato con cereali assortiti. Spuntino: 1 pesca. Pranzo: 80 g di riso con zucchine, melanzane alla griglia. Merenda: 1 banana. Cena: 50 g di prosciutto, insalata di pomodori e carote.GiovedìColazione: 1 yogurt magro. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 80 g di pasta con pomodoro, verdure crude in pinzimonio. Merenda: 1 centrifugato di carote. Cena: 80 g di tonno in scatola al naturale, insalata verde.VenerdìColazione: 1 bicchiere di latte scremato con fiocchi di cereali, Spuntino: 1 spremuta di agrumi. Pranzo: 150 g di petto di pollo ai ferri, pomodori in insalata. Merenda: 1 pesca. Cena: crema di carciofi e patate, insalata mista.SabatoColazione: 1 Yogurt magro. Spuntino: 1 mela. Pranzo: 80 g di risotto ai funghi, insalata verde. Merenda: 1 spremuta di agrumi. Cena: 150 g di scaloppine al limone, insalata di indivia e ravanelli. DDomenicaColazione: 1 bicchiere di latte con fiocchi di cereali. Spuntino: 2 fette di ananas. Pranzo: 80 g di coniglio alle olive, melanzane grigliate. Merenda: 1 succo di frutta. Cena: 50 g di riso e carote, insalata verde.Queste sono invece le varie combinazioni possibili, quelle tollerate e quelle invece da escludere nella maniera più assoluta. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico di famiglia. Questa dieta è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.

