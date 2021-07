Dieta del latte o dieta del Portogallo per dimagrire 5 kg: come funziona

Salute e benessere Diete

La dieta del latte può far dimagrire fino a 5 kg in una settimana. Si tratta di una dieta molto restrittiva e non adatta a tutti. La dieta del latte arriva dal Portogallo ed è un regime alimentare particolare che negli anni è stato additato da nutrizionisti perché molto restrittivo e rischioso per la salute. La dieta del latte è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.Dieta del latte: rischi per la saluteCome tutte le altre diete incentrate su un solo alimento, anche questa non va seguita troppo a lungo, per non creare seri scompensi all’organismo. Inoltre va sempre ricordato che non bisogna fidarsi troppo delle diete molto restrittive e che promettono immediati "effetti miracolosi", diete che si basano sull'apporto di pochi nutrienti: questo tipo di situazioni potrebbero essere seriamente dannose per la salute. Dunque, prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta è sempre bene confrontarsi con un medico specialista. Infine, questa dieta è assolutamente sconsigliata alle donne in gravidanza, in fase di allattamento o a tutti coloro che presentano particolari patologie.Dieta del latte: i benefici del latteIl latte è un alimento molto ricco di nutrienti ed è anche uno degli alimenti più antichi del mondo. Una bevanda particolarmente nutriente e un prezioso alleato della salute di adulti e bambini grazie alle sue numerose proprietà. Quando parliamo di latte, il primo pensiero ricorre a quello di mucca (intero, parzialmente scremato o scremato), che è quello che viene consumato maggiormente. Ma in commercio esistono tanti tipi di latte diversi, ognuna con proprietà differenti adatte alle diverse esigenze personali. Il latte è ricco di calcio e vitamina D (fondamentale per la formazione di ossa e denti), di vitamine del gruppo B e A e contiene tutti gli aminoacidi che servono al nostro organismo per rimanere in buona salute.Dieta del latte: come funziona Per seguire la dieta del latte bisogna svolgere attività fisica almeno due volte a settimana. Altra caratteristica, è la necessità di assumere molti liquidi oltre al latte stesso: ogni giorno, infatti, vanno consumati 1,5 o 2 litri di acqua. La dieta prevede poi l’integrazione di piccole quantità di riso, verdure e carni bianche. Come riportato da alcuni siti web come Ricettasprint e Velvet Gossip che riportano queste informazioni, il menù tipico settimanale è il seguente:Primo giorno: 6 bicchieri di latte;Secondo giorno: 4 bicchieri di latte e 2 frutti;Terzo giorno: 2 bicchieri di latte, 2 frutti e un formaggio light;Quarto giorno: 4 bicchieri di latte, 1 frutto e 1 bistecca magra;Quinto giorno: 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 1 uovo sodo e 1 bistecca;Sesto giorno: 2 bicchieri di latte, 1 frutto, 1 uovo sodo, 1 bistecca e del formaggio light;Settimo giorno: 3 bicchieri di latte e 3 frutti;Ottavo giorno: 2 bicchieri di latte, 1 frutto, 1 bistecca e un po’ di formaggio light.

