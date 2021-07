Moda e spettacolo Roma

Coldplay, a ottobre il nuovo album Music Of The Spheres Coldplay, a ottobre il nuovo album Music Of The Spheres

ROMA - I Coldplay annunciano l’uscita del nuovo album, Music Of The Spheres, in uscita il 15 ottobre.Il disco, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band su instagram con una nota scritta a mano insieme ad un album trailer che unisce una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell’universo rappresentato sulla copertina dell’album con brevi estratti delle 12 canzoni che lo compongono.Nel post scritto dalla band c’è anche un ulteriore elemento collegato al mondo sci-fi racchiuso nella frase ‘Everyone is an alien somewherè (ognuno è alieno da qualche parte) e si fa riferimento anche all’uscita, venerdì prossimo, di una traccia dell’album intitolata Coloratura, seguita da un nuovo singolo a settembre.Lo scorso maggio la band ha pubblicato il singolo Higher Power - il primo estratto da Music Of The Spheres - che ha superato il 160 milioni di stream e che è rimasto al vertice della classifica radiofonica italiana per ben 6 settimane.

ROMA - I Coldplay annunciano l’uscita del nuovo album, Music Of The Spheres, in uscita il 15 ottobre.Il disco, prodotto da Max Martin, è stato annunciato dalla band su instagram con una nota scritta a mano insieme ad un album trailer che unisce una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell’universo rappresentato sulla copertina dell’album con brevi estratti delle 12 canzoni che lo compongono.Nel post scritto dalla band c’è anche un ulteriore elemento collegato al mondo sci-fi racchiuso nella frase ‘Everyone is an alien somewherè (ognuno è alieno da qualche parte) e si fa riferimento anche all’uscita, venerdì prossimo, di una traccia dell’album intitolata Coloratura, seguita da un nuovo singolo a settembre. Lo scorso maggio la band ha pubblicato il singolo Higher Power - il primo estratto da Music Of The Spheres - che ha superato il 160 milioni di stream e che è rimasto al vertice della classifica radiofonica italiana per ben 6 settimane.