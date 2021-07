Incidente sulla Chiaramonte Acate: morti due motociclisti

Cronaca Chiaramonte Gulfi

Due morti. E’ il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera, intorno alle ore 23, sulla Sp3 , la Chiaramonte Acate. Lo scontro è avvenuto tra un’auto, una Bmw, e uno scooter Liberty. Nello scontro sono morte due persone che viaggiavano a bordo del Liberty. Sul posto sono intervenuti i sanitari di due ambulanza del 118, una di Acate e una di Comiso, che non hanno potuto fare nulla per le due persone che viaggiavano a bordo della moto, decedute per le gravi lesioni riportate nell’impatto. Illeso ma in stato di choc il conducente della Bmw. I corpi dei due motociclisti sono stati trasportati all’obitorio di Vittoria in attesa di identificazione. Al momento si sa solo che sono due uomini adulti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Per la ricostruzione della dinamica del grave incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vittoria. Il servizio di ripristino in sicurezza del manto stradale è stato curato dalla società SOS Strade, unica concessionaria per le strade provinciali del Libero Consorzio di Ragusa in casi di post incidenti. (Foto Assenza)

