Incidente nel Ragusano: muoiono marito e moglie

Sono marito e moglie, entrambi rumeni, le due vittime dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Sp3, la Chiaramonte-Acate. La coppia viaggiava a bordo di una moto, in Liberty, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un’auto, una Bmw guidata da un uomo di Acate, rimasto illeso. I coniugi deceduti sono A.P. di 53 anni e la moglie A.L. di 43 anni. L’uomo risultava residente a Lentini, ma lavoravano come braccianti agricoli nella zona del vittoriese e alloggiavano nella zona. Nel ragusano e nella zona di Vittoria vivono anche altri parenti. I corpi dei due coniugi sono stati trasportati nell’obitorio del cimitero di Vittoria. L'ispezione cadaverica è stata effettuata dal medico legale Claudio Pulvirenti.In corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittoria l’esatta dinamica del tragico incidente mortale.

