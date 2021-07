Attualità Covid

Covid Ragusa: 175 nuovi positivi in 24 ore Covid Ragusa: 175 nuovi positivi in 24 ore

Preoccupa il numero dei contagi al coronavirus in provincia di Ragusa. Il bollettino del Ministero della salute di oggi 21 luglio annuncia altri 175 nuovi positivi che si aggiungono ai 673 confermati stamattina dall’Asp di Ragusa. In provincia il virus sta facendo registrare un picco importanti di nuovi contagi. In particolare preoccupa Vittoria con 175 positivi, Ragusa con 142, Santa Croce Camerina con 105, Comiso con 84 e Pozzallo con 65. Anche negli altri Comuni del Ragusano i dati stanno crescendo ma al momento non destano preoccupazioni.

Preoccupa il numero dei contagi al coronavirus in provincia di Ragusa. Il bollettino del Ministero della salute di oggi 21 luglio annuncia altri 175 nuovi positivi che si aggiungono ai 673 confermati stamattina dall’Asp di Ragusa. In provincia il virus sta facendo registrare un picco importanti di nuovi contagi. In particolare preoccupa Vittoria con 175 positivi, Ragusa con 142, Santa Croce Camerina con 105, Comiso con 84 e Pozzallo con 65. Anche negli altri Comuni del Ragusano i dati stanno crescendo ma al momento non destano preoccupazioni.