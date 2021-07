Gavazzi nuovo schiacciatore Avimecc Volley Modica

Sport Modica

La stagione 2021/2022 è alle porte, il girone Blu di Serie A3 ha già annunciato le sue partecipanti e bisogna completare il proprio Roster per consegnare al coach la formazione che affronterà questo campionato. L’Avimecc Volley Modica ha aggiunto tra le sue fila un nuovo schiacciatore, pronto a crescere all’ombra del Castello dei Conti e a dare il massimo per mettersi in mostra a questi livelli. Alberto Gavazzi, classe 95’, in linea con il lavoro della società di dare spazio ai giovani siciliani, è un nuovo elemento della formazione biancazzurra. Sull’approdo in A3 Gavazzi dice: “Finalmente tocca anche a me, in stagioni passate ho dato importanza alla mia formazione e quindi allo studio. Adesso ho voglia di mettermi in gioco in questo campionato con questa maglia. Ho associato in passato lo studio con una B al nord e adesso sono felice di poter fare il salto di categoria”.Su questa stagione, afferma: “Non ho ancora sentito D’Amico, però me ne hanno parlato bene. Questa stagione la vedo come un test, per mettermi alla prova e cercare nuovi stimoli che magari in B iniziavano a mancare”.

