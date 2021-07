Cultura Palermo

BCsicilia e Fidapa presentano le Tragedie del teatro Greco di Siracusa BCsicilia e Fidapa presentano le Tragedie del teatro Greco di Siracusa

Giovedì 22 Luglio 2021 alle ore 19,00, presso l’Atrio parrocchiale in Piazza Danisinni a Palermo, organizzato da BCsicilia, in collaborazione con la Fidapa Sezione Palermo Mondello, verranno presentate le Tragedie in programma al Teatro greco di Siracusa. Dopo la presentazione di Sandra Serraino, Presidente Fidapa di Palermo Mondello, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, si terrà la relazione di Ignazio Romeo, Studioso di storia del teatro che parlerà delle rappresentazione classiche di Eschilo: Coefore Eumenidi, Euripide: Baccanti e Aristofane: Nuvole. Voce recitante: Cinzia Carraro.L’Associazione BCsicilia ha organizzato per il 24 e 25 e il 30 e 31 luglio la partecipazione alle tragedie che si tengono al Teatro greco di Siracusa. Previste inoltre visite guidate a Militello Val di Catania e alla Neapolis dei viaggiatori del Grand Tour. Per informazioni: BCsicilia Tel. 091.8112571 – 346.8241076. Nella foto allegato Menade dipinta su vaso greco.

