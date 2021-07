Covid Comiso: ecco dove fare i tamponi rapidi

Attualità Comiso

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, in un post pubblicato su Facebook ha annunciato nuove date per effettuare tamponi rapidi anti covid. “Vista la massiccia risposta di tanti cittadini e le continue richieste – scrive il sindaco Schembari – per eseguire il tracciamento di eventuali positivi sono state fissate alcune giornate per effettuare i tamponi rapidi”.Tamponi rapidi Covid Comiso: ecco dove e quando:Le prossime giornate di tracciamento tramite tamponi rapidi saranno effettuate di pomeriggio presso il piazzale del Mercato ortofrutticolo:GIOVEDÌ 22 LUGLIO: 16.00-19.00MARTEDÌ 27 LUGLIO:16.00-19.00GIOVEDÌ 29 LUGLIO: 16.00-19.00Il numero dei tamponi rapidi che si possono fare rimane fissato in 250.

