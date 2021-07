Il sentimento del romanticismo con Sogno Romantico a Ragusa

Appuntamenti Ragusa

RAGUSA – Il secondo atteso appuntamento della 26esima stagione concertistica internazionale Melodica sarà dedicato al romanticismo nella musica, attraverso il concerto “Sogno Romantico”. L’associazione culturale Melodica, con la direzione artistica di Diana Nocchiero e il patrocinio del Comune di Ragusa, ha voluto organizzare un’intera serata dedicata agli artisti romantici, gli stessi che sostengono la superiorità del sentimento dell’immaginazione rispetto alla ragione e che cercano di esprimere nelle loro opere le aspirazioni, le passioni e gli ideali degli uomini. “Sogno Romantico” è l’emblema della musica come portatrice di emozioni, dove il sentimento umano è protagonista indiscusso.Lo spettacolo musicale sarà ospitato, come tutti gli incontri della 26esima stagione di Melodica, negli spazi del nuovo Centro Commerciale Culturale di Ragusa (via Matteotti, 61) sabato 24 luglio alle ore 21 (ingresso al pubblico dalle ore 20,30). A trasportare gli spettatori nelle atmosfere magiche di un meraviglioso “Sogno Romantico” saranno le note del clarinetto di Carlo Fancheschini e del pianoforte di Michele Innocenti. Suoneranno composizioni di grandi autori romantici come Mendelssohn e Brahms. Un concerto pieno di emozioni e romanticismo, in linea con il claim della 26esima stagione di Melodica, la musica dell’anima, per sottolineare l’aspetto intimo e spirituale della musica, come un linguaggio universale dell’anima capace di comunicare forti emozioni e sentimenti.Carlo Franceschini, clarinettista e direttore d’orchestra, direttore della Scuola Civica di Musica “Società Filarmonica Pisana”, ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto per le più importanti istituzioni musicali italiane ed in duo con il pianoforte o in formazioni cameristiche ha tenuto concerti in tutto il mondo. Ha inoltre effettuato registrazioni per Radio 3 Suite, Rai 3, Radio Suisse Italienne. Il pianista Michele Innocenti, premiato ai concorsi di Parigi e di Stresa, ha una lunga carriera alle spalle da solista e di musica da camera che lo ha portato fin al Royal College di Londra, al National Concert Hall di Dublino, all’Imperial Hall de Boston, al Miami Piano Festival ed a molti altri prestigiosi palchi. Durante l’anno 2000 è stato invitato dalla violinista Asako Yoshikawa, in trio proprio con il clarinettista Carlo Franceschini, nella prestigiosa Suntory Hall di Tokyo in cartellone con Marta Argerich, Mischa Maisky, Yo-Yo Ma e Andrey Gavrilov. Dal 2011 fa regolarmente parte della giuria del concorso internazionale di Osaka e tiene delle masterclass in Francia e Giappone.Appuntamento a sabato 24 luglio alle ore 21 per lo spettacolo musicale “Sogno Romantico”. Il prezzo del biglietto intero è di 10€ con prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 3669790999 o al 3492993208.

