Sintomi variante Delta anche nei vaccinati Covid. Cresce la parura per la velocità con cui si sta diffondendo la variante Delta del Covid. Secondo l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa la variante Delta sarà responsabile del 90% delle nuove infezioni da Coronavirus entro la fine di agosto.Covid e variante Delta: quali sono i sintomi?I sintomi della variante Delta sono mal di testa, naso che cola, tosse e soprattutto starnuti. Secondo lo studio gli stranuti sono i sintomi più diffusi della variante Delta del coronavirus Sars-CoV-2.I sintomi della variante Delta anche nei vaccinatiPer agevolare la sua identificazione è stato diffuso uno studio condotto in Inghilterra che ha raccolto all’interno di una piattaforma (Zoe Covid Symptom) i principali sintomi con cui si manifesta l’infezione da Sars-CoV-2, anche nelle persone che hanno già completato il ciclo di vaccinazione.Dai dati è emerso che i sintomi riferiti non sarebbero perfettamente uguali ai precedenti contagi. Le persone contagiate dalla variante Delta, infatti, accuserebbero maggiormente i classici sintomi di un comune raffreddore stagionale: naso che cola, tosse, gola infiammata, mal di testa e perdita del gusto. C'è però un sintomo più frequente: è lo starnuto. Gli esperti hanno notato che le persone che erano state vaccinate e poi sono risultate positive al Covid-19 hanno più frequentemente segnalato gli starnuti come sintomo. Lo studio inglese ha inoltre evidenziato come la durata dei sintomi sia stata più breve nelle persone già vaccinate (anche con una sola dose) rispetto a chi non si era vaccinato.

