Le tisane che fanno dimagrire sono diverse e possono essere un valido aiuto per perdere peso in modo naturale. Ecco come preparare a casa delle tisane bruciagrassi fai da te, a base di erbe naturali ad azione depurativa, diuretica e spezzafame. Le tisane dimagranti si realizzano infatti utilizzando erbe e piante che, grazie ai loro principi attivi, aiutano a bruciare i grassi e depurare e drenare l'organismo, oltre ad attivare il metabolismo. È importante però sottolineare che questi infusi fai da te non devono essere considerati come delle soluzioni veloci per dimagrire: le tisane dimagranti, infatti, vanno assunte seguendo un'alimentazione sana e bilanciata, associata a regolare attività fisica. È inoltre fondamentale rivolgersi ad un professionista, prima di consumarle, che valuterà la situazione caso per caso, tenendo conto anche di eventuali patologie e dell'assunzione di farmaci. Oltre che per perdere peso, questi benefici infusi aiutano anche ad aumentare la diuresi, soprattutto le tisane drenanti, diminuendo così la ritenzione idrica, spesso associata al sovrappeso. Per notare gli effetti benefici di queste tisane bisogna assumerle regolarmente per periodi abbastanza lunghi, seguendo sempre i consigli e le dosi suggerite dall'erborista o dal proprio medico.Le tisane dimagranti agiscono grazie ai loro principi attivi che donano a questi infusi proprietà termogeniche: aiutano cioè ad aumentare il metabolismo, permettendo così di bruciare calorie più velocemente. Inoltre sono spesso composte da erbe ricche di fibre che svolgono un'azione diuretica e lassativa, oltre che depurativa. Queste sostanze ad effetto diuretico e depurativo unite all'acqua con cui si prepara la tisana, risultano efficaci nel favorire l'eliminazione di sostanze tossiche dall'organismo, facilitando allo stesso tempo la perdita dei chili di troppo. Le fibre, inoltre, aumentano il senso di sazietà riducendo l'assorbimento da parte dell'intestino di grassi e tossine.Tisane per dimagrire: come assumerle e per quanto tempoPrima di vedere nello specifico quali sono le tisane dimagranti più efficaci e come prepararle, è importante sapere che, per ottenere buoni risultati, bisogna assumere da 1 a 3 tazze di tisane al giorno per un periodo che può variare da 2 settimane a 1 mese o anche di più, in base alle indicazioni del medico. Si possono assumere subito prima o dopo i pasti principali, ma anche durante lo spuntino o la merenda: in questo modo terremo sotto controllo il senso di fame. Per una migliore efficacia dimagrante sarebbe meglio bere le risane così come sono, evitando l'uso di dolcificanti. Preferibilmente acquistate le erbe per la preparazione delle tisane in erboristeria e raccoglietele solo se le conoscete bene e in luoghi non inquinati.Tisana alla menta: stimola la digestione e riduce il senso di fameLa tisana dimagrante a base di menta, è un anti-fame naturale, oltre a favorire il processo digestivo, soprattutto la menta piperita. Assumetela prima dei due pasti principali così da arrivare al pasto con poca fame, migliorando anche la digestione. Per prepararne una tazza vi occorre 1 cucchiaio di foglie di menta fresca o secca: se utilizzate le foglie fresche ricordate di lavarle bene prima dell'utilizzo. Fate bollire l'acqua, spegnete e aggiungete la menta. Lasciate in infusione per 10 minuti con la tazza coperta. Infine filtrate e bevete.Tisana di Erba Mate: brucia i grassi e placa la fame nervosaUn'altra tisana ottima favorire la perdita di peso è quella a base di Erba Mate o Yerba Mate, detta anche Matè. Una bevanda molto consumata in Sudamerica, dove viene bevuta al posto del caffè: stimola la diuresi, placa la fame nervosa e attiva il metabolismo,grazie alla sua azione termogenica, inoltre dona una sensazione di energia che dura tutto il giorno. Per la preparazione di una tazza vi occorre 1 cucchiaio di foglie di Erba mate. Fate bollire l'acqua, aggiungete l'erba e lasciate in infusione 5 minuti e bevete senza filtrare. Evitate l'assunzione di questa tisana la sera se avete difficoltà ad addormentarvi.Tisana zenzero e limone: aiuta ad aumentare il metabolismoUna combinazione perfetta è quella tra zenzero e limone, la tisana dimagrante fa da te ideale per stimolare il metabolismo e per ridurre il senso di fame. Lo zenzero contiene inoltre gingerolo, che lo rendono un alimento termogenico, un'eccellente brucia grassi naturale. Il limone invece combatte la ritenzione idrica eliminando il gonfiore addominale. Per preparare la tisana dimagrante zenzero e limone fate bollire 200 ml di acqua, aggiungete poi 6 fettine di zenzero e 1/2 limone, sia scorza che succo. Lasciate in infusione per 10 minuti, filtrate e bevetelo. Assumete questa tisana prima dei pasti principali: al mattino aiuterà anche a depurare l'organismo.

