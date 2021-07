Salute e benessere Diete

Dieta per dimagrire la pancia: cosa mangiare e cosa non mangiare Dieta per dimagrire la pancia: cosa mangiare e cosa non mangiare

Dieta per dimagrire la pancia: cosa mangiare e cosa non mangiare. La dieta per ridurre la pancia e il girovita si basa principalmente su un’alimentazione sana e su una buona e regolare attività fisica. La dieta per la pancia è la dieta che cercano soprattutto le donne quando superano l’età fertile. La pancia e i fianchi sono le zone del corpo in cui le donne tendono ad accumulare maggiormente chili in più per via di diversi fattori, tra cui la costituzione e i cambiamenti ormonali. Se durante l’età fertile si tende ad accumulare grasso soprattutto sui fianchi (fisico “a pera”), con la menopausa e il relativo calo fisiologico degli ormoni femminili estrogeni invece i chili in più si distribuiscono soprattutto intorno al girovita, (fisico “a mela”), spiega la biologa nutrizionista Manuela Mapelli su Vanity Fair.Dieta per la pancia: cosa mangiare cosa non mangiareLa dieta per dimagrire la pancia ed il girovita si basa su alcune regole ovvero non bisogna mangiare zuccheri e grassi che favoriscono l’accumulo di adipe nella zona del girovita e intorno alle cosiddette maniglie dell’amore, non bisogna bere alcol e bisogna smettere di fumare.Per dimagrire nei punti critici come pancia e fianchi è necessario oltre a praticare con regolarità attività fisica, seguire stili di vita corretti e un’alimentazione sana. Alcuni cibi sono ricchi di nutrienti che inseriti in una dieta equilibrata agevolano il dimagrimento in queste zone. «In cima alla lista dei cibi da preferire a tavola troviamo i vegetali di stagione, che dovrebbero essere consumati ogni giorno» dice la nutrizionista Manuela Mapelli.Dieta per dimagrire la pancia piatta: cosa mangiareUna strategia utile da adottare per favorire il dimagrimento suggerisce l’esperta «è quella di introdurre sempre all’inizio di pranzo e cena una generosa porzione di verdure di stagione, meglio crude, sotto forma di pinzimonio. Apporta fibre che rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi. Ha poi un ottimo effetto saziante e drenante. In più è una miniera di vitamine, sali minerali e antiossidanti alleati della linea e del benessere». «Sì poi alle proteine della carne bianca come pollo, tacchino, vitello e del pesce azzurro (sardine, alici, sgombro) e alle uova, meglio se biologiche e cucinate alla coque o sode. Consumate senza esagerare aiutano a mettere su massa magra. Spazio nei menu inoltre ai cibi ricchi in grassi “buoni”, come la frutta secca, l’olio extravergine di oliva, il salmone e l’avocado» suggerisce la nutrizionista. Hanno un buon potere saziante. Sono poi fonte di vitamine A ed E, amiche della pelle.«E infine, sì a una piccola porzione di carboidrati complessi come cereali integrali, pasta o pane (integrale, di segale o di farro), indispensabili per il corretto funzionamento del metabolismo. Rispetto a quelli raffinati hanno una marcia in più. Assicurano fibre e proteine e hanno un indice glicemico più basso» dice l’esperta.

Dieta per dimagrire la pancia: cosa mangiare e cosa non mangiare. La dieta per ridurre la pancia e il girovita si basa principalmente su un’alimentazione sana e su una buona e regolare attività fisica. La dieta per la pancia è la dieta che cercano soprattutto le donne quando superano l’età fertile. La pancia e i fianchi sono le zone del corpo in cui le donne tendono ad accumulare maggiormente chili in più per via di diversi fattori, tra cui la costituzione e i cambiamenti ormonali. Se durante l’età fertile si tende ad accumulare grasso soprattutto sui fianchi (fisico “a pera”), con la menopausa e il relativo calo fisiologico degli ormoni femminili estrogeni invece i chili in più si distribuiscono soprattutto intorno al girovita, (fisico “a mela”), spiega la biologa nutrizionista Manuela Mapelli su Vanity Fair. Dieta per la pancia: cosa mangiare cosa non mangiare

La dieta per dimagrire la pancia ed il girovita si basa su alcune regole ovvero non bisogna mangiare zuccheri e grassi che favoriscono l’accumulo di adipe nella zona del girovita e intorno alle cosiddette maniglie dell’amore, non bisogna bere alcol e bisogna smettere di fumare.

Per dimagrire nei punti critici come pancia e fianchi è necessario oltre a praticare con regolarità attività fisica, seguire stili di vita corretti e un’alimentazione sana. Alcuni cibi sono ricchi di nutrienti che inseriti in una dieta equilibrata agevolano il dimagrimento in queste zone. «In cima alla lista dei cibi da preferire a tavola troviamo i vegetali di stagione, che dovrebbero essere consumati ogni giorno» dice la nutrizionista Manuela Mapelli. Dieta per dimagrire la pancia piatta: cosa mangiare

Una strategia utile da adottare per favorire il dimagrimento suggerisce l’esperta «è quella di introdurre sempre all’inizio di pranzo e cena una generosa porzione di verdure di stagione, meglio crude, sotto forma di pinzimonio. Apporta fibre che rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi. Ha poi un ottimo effetto saziante e drenante. In più è una miniera di vitamine, sali minerali e antiossidanti alleati della linea e del benessere». «Sì poi alle proteine della carne bianca come pollo, tacchino, vitello e del pesce azzurro (sardine, alici, sgombro) e alle uova, meglio se biologiche e cucinate alla coque o sode. Consumate senza esagerare aiutano a mettere su massa magra. Spazio nei menu inoltre ai cibi ricchi in grassi “buoni”, come la frutta secca, l’olio extravergine di oliva, il salmone e l’avocado» suggerisce la nutrizionista. Hanno un buon potere saziante. Sono poi fonte di vitamine A ed E, amiche della pelle. «E infine, sì a una piccola porzione di carboidrati complessi come cereali integrali, pasta o pane (integrale, di segale o di farro), indispensabili per il corretto funzionamento del metabolismo. Rispetto a quelli raffinati hanno una marcia in più. Assicurano fibre e proteine e hanno un indice glicemico più basso» dice l’esperta.