Dieta della frutta: quale scegliere e quanti chili si perdono? La dieta della frutta è una dieta tipica dell’estate ma quale frutta scegliere e quanti chili si perdono veramente? Quanto si dimagrisce? La dieta della frutta è una dieta che può essere seguita per un massino di 3 giorni al mese. Si tratta di una dieta depurativa che può far perdere fino a un chilo e mezzo al giorno. È fondamentalmente un tipo di alimentazione ipocalorica che si fonda sulla presenza degli zuccheri semplici e dell'apporto vitaminico della frutta. Lo scopo è quello di drenare il corpo assicurandogli fonti energetiche di rapido utilizzo per non incorrere in eccessivi e pericolosi cali energetici, forte anche del fatto che deve essere seguita per un tempo molto limitato. È altamente sconsigliabile proseguirla oltre quei 3 giorni. Un altro elemento importante da tenere in considerazione è la stagionalità degli alimenti: la frutta e la verdura scelte devono essere fresche e provenire da coltivazioni biologiche.Dieta della frutta: quale scegliere per dimagrire?La frutta da scegliere per la dieta della frutta è varia. Ogni frutto, infatti, è dotato di specifiche caratteristiche e contribuirà al dimagrimento. Un esempio è l'ananas, che tutti conoscono per le sue proprietà digestive e di "sciogli grasso", oppure le prugne che sono ottime per regolare l'intestino pigro. Si possono scegliere anche ciliegie, anguria, melone giallo, pesche e albicocche, un'ottima fonte di carotenoidi, i pigmenti colorati ricchi di antiossidanti che rappresentano un'ottima arma difensiva contro la comparsa dei radicali liberi. In questi frutti ci sono anche minerali come magnesio (particolarmente attivo nel metabolismo dei grassi), rame (con un importante ruolo fisiologico di mantenimento del tessuto osseo e nella formazione dei globuli rossi), potassio (fondamentale per l'equilibrio idro-salino corporeo). E ovviamente ci sono le vitamine come la C e la A, che hanno importanti funzioni anti infiammatorie e legate alla stimolazione del sistema immunitario. La verdura fibrosa invece assicurerà l'arrivo della tanto desiderata pancia piatta e tonica. Via libera a lattuga, songino, finocchi, sedano, cicoria, mentre sono da evitare gli ortaggi ricchi di amidi come le patate.Dieta della frutta: esempio menù di 3 giorni per dimagrireUn esempio di menù per la dieta di frutta e verduraDieta della frutta: primo giornoColazione: centrifugato di mela e banana, caffèPranzo: insalata Iceberg con un cucchiaio di olio, macedonia con ananas, kiwi, pescaCena: yogurt con ciliegieDieta della frutta: secondo giornoColazione: coppetta di fragole e albicocchePranzo: frullato di banane, mela e yogurt biancoCena: spinaci con avocado, anguriaDieta della frutta: terzo giornoColazione: tè verde, kiwiPranzo: melone e cioccolataCena: finocchi con arancia e cannellaPer merenda o spuntino si possono consumare bevande energizzanti e tisane drenanti, mentre sono banditi cereali e fonti proteiche a base di carne o pesce. Pochi i condimenti concessi, solo a base vegetale ed è necessaria una forte idratazione. Da eliminare la frutta secca che contiene una percentuale eccessiva di grassi, e le fritture, i dolci e le bevande alcoliche. Prima di cominciare la dieta della frutta è raccomandato chiedere il parere del proprio medico. La dieta della frutta è vietata a chi soffre di patologie importanti come il diabete, colon irritabile e non solo.

