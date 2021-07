Ragusa, affidamenti diretti di incarichi professionali: ecco a chi

Economia Ragusa

Ragusa, affidamenti diretti per incarichi professionali per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e per il supporto giuridico per la redazione delle norme regolamentari ed attuative riguardanti il PRG. Con due distinte determinazioni del Settore III - Gestione del Territorio e Urbanistica nn.3849 e 3855 del 16 luglio, sono stati affidati i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ad al supporto giuridico riguardanti rispettivamente le attività meramente strumentali e le norme regolamentari ed attuative del PRG. Con il primo provvedimento è stata approvata l’offerta ed affidato l’incarico all’ arch. Costanza Dipasquale che ha offerto un ribasso percentuale pari al 1 % sull’importo a base d’asta di € 18.000,00 dando atto che l’importo contrattuale è pari complessivamente a € 22.610,01, di cui € 17.820,00 per imponibile, € 712,80 per la cassa professionale ed € 4.077,21 per IVA al 22%.Con la seconda determinazione invece, è stato affidato il servizio attinente l’incarico di supporto giuridico alla Società Officina Legale srls, con socio unico avv. Alessandra Leonardi, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 1 % sull’importo a base d’asta di €23.000,00, dando atto che l’importo contrattuale è pari complessivamente a € 28.890.57, di cui € 22.770,00 per imponibile, € 910,80 per la cassa professionale ed € 5.209,77 per IVA al 22%.

