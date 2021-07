Sport Gran premio di Gran Bretagna

Hamilton vince a Silverstone, Leclerc secondo

SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Lewis Hamilton vince il GP di Gran Bretagna e, approfittando dell’uscita di Max Verstappen proprio in seguito a un contatto tra la Mercedes dell’inglese e la Red Bull dell’olandese, riapre il Mondiale di Formula 1. Il britannico, penalizzato di 10 secondi per l’incidente con Verstappen (accertamenti in ospedale per lui), chiude in testa la gara di casa precedendo alla bandiera a scacchi la Ferrari di Charles Leclerc (negli ultimi due giri il sorpasso) e l’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas. Ai piedi del podio le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo mentre l’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz chiude al 6° posto.A completare la top ten poi, Fernando Alonso con Alpine, Lance Stroll su Aston Martin, Esteban Ocon con la seconda Alpine e Yuki Tsunoda che chiude 10° con l’Alpha Tauri.

