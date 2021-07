Rimedi naturali Centrifugato

Centrifugato di ananas contro pancia gonfia e cellulite Centrifugato di ananas contro pancia gonfia e cellulite

Centrifugato di ananas: perfetto per combattere pancia gonfia e cellulite. L'ananas è un frutto ricco di bromelina, una sostanza che aiuta ad accelerare il metabolismo e a digerire. Si dice infatti che l'ananas sia un ottimo brucia grassi, e che aiuti a tenere basso il colesterolo e a drenare i liquidi, aiutando a combattere la ritenzione idrica e la cellulite. Tutto ciò ne fa un ottimo ingrediente per centrifugati dimagranti.Ananas: PROPRIETÀ E BENEFICIDolce, colorato e prelibato, ha un sapore zuccherino e rinfrescante che lo rende uno dei frutti più apprezzati. Da anni, è molto apprezzata anche la dieta dell’ananas. Aiuta a mantenere il ventre piatto e depura l’organismo. Le sue proprietà sono sorprendenti e favoriscono il benessere in tutti i periodi dell’anno. La dieta dell’ananas rientra nell’elenco delle diete veloci perché dura soltanto quattro giorno e la possiamo ripetere ciclicamente, a distanza di un mese. Questo perché, pur essendo una dieta semplice e facile da seguire, deve rientrare in un regime dietetico equilibrato.Centrifugato di ananas: ingredienti e preparazionePer preparare il centrifugato di ananas bisogna frullare 2 fette di ananas, 1 finocchio e 1 gambo di sedano. Oltre a essere molto dissetante, l'ananas aiuterà a drenare i liquidi e a digerire, il finocchio aiuta a ridurre la pancia gonfia, e il sedano aiuta a disintossicare. Come alternativa al sedano, a scopo depurativo, puoi scegliere tra i molti alimenti con potere depurativo, che ben si prestano a un centrifugato dimagrante.

Centrifugato di ananas: perfetto per combattere pancia gonfia e cellulite. L'ananas è un frutto ricco di bromelina, una sostanza che aiuta ad accelerare il metabolismo e a digerire. Si dice infatti che l'ananas sia un ottimo brucia grassi, e che aiuti a tenere basso il colesterolo e a drenare i liquidi, aiutando a combattere la ritenzione idrica e la cellulite. Tutto ciò ne fa un ottimo ingrediente per centrifugati dimagranti.

Ananas: PROPRIETÀ E BENEFICI

Dolce, colorato e prelibato, ha un sapore zuccherino e rinfrescante che lo rende uno dei frutti più apprezzati. Da anni, è molto apprezzata anche la dieta dell’ananas. Aiuta a mantenere il ventre piatto e depura l’organismo. Le sue proprietà sono sorprendenti e favoriscono il benessere in tutti i periodi dell’anno. La dieta dell’ananas rientra nell’elenco delle diete veloci perché dura soltanto quattro giorno e la possiamo ripetere ciclicamente, a distanza di un mese. Questo perché, pur essendo una dieta semplice e facile da seguire, deve rientrare in un regime dietetico equilibrato. Centrifugato di ananas: ingredienti e preparazione

Per preparare il centrifugato di ananas bisogna frullare 2 fette di ananas, 1 finocchio e 1 gambo di sedano. Oltre a essere molto dissetante, l'ananas aiuterà a drenare i liquidi e a digerire, il finocchio aiuta a ridurre la pancia gonfia, e il sedano aiuta a disintossicare. Come alternativa al sedano, a scopo depurativo, puoi scegliere tra i molti alimenti con potere depurativo, che ben si prestano a un centrifugato dimagrante.