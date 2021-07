Moda e spettacolo Instagram

Alessia Marcuzzi, foto a Punta Cirica fa impazzire i social

Alessia Marcuzzi in vacanza in Sicilia posta su Instagram una foto scattata a Punta Cirica e fa impazzire i social. La foto della conduttrice romana, che qualche tempo fa aveva annunciato il suo addio a Mediaset, ha subito fatto impazzire i suoi fan che hanno riempito i social di apprezzamenti. Nell'immagine, la Marcuzzi - in Sicilia in vacanza con il marito - è seduta su uno scoglio, con un "outfit" mozzafiato. Alessia mostra un topless da urlo e indossa solo un paio di slip. La conduttrice cinguetta maliziosa: «Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa” Non dirmelo due volte».

