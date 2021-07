Giorgia Meloni: Basta restrizioni alle attivitÃ  economiche

Italia Roma

ROMA - ’’Le attività non hanno subito già abbastanza in un anno e mezzo di restrizioni? Per il Governo no. In fondo che sarà mai abbassare le serrande per 5 giorni se ci sono clienti senza Green Pass, che problema c’è se il gestore del locale dovrà fare anche il controllore. Freghiamocene di chi ha la colpa di vivere del suo lavoro e non dei sussidi grillini’’.C osì il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito alla proposta del governo di multare fino a 400 euro i clienti senza green pass e di chiudere i locali per 5 giorni.

