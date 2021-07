Grave incidente: ragazza trasferita in elisoccorso a Catania FOTO

Cronaca Incidente

Grave incidente stradale autonomo oggi pomeriggio intorno alle ore 15,30 sulla SS 284. Un’auto, una Alfa Romeo Stelvio, per cause in corso di accertamento è finita contro la recinzione di un terreno che delimita la carreggiata. L’incidente è avvenuto in contrada Tartarici nel territorio Catanese. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha richiesto l’intervento sul posto dell’elisoccorso per trasferire una ragazza con gravi lesioni. La giovane è stata trasferita al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. In corso di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente. (Foto Assenza)

