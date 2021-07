Attualità Scicli

Nuovi positivi Covid a Scicli

Nuovi positivi al Covid 19 a Scicli. Si tratta di alcuni ragazzi che hanno dato l’annuncio della loro positività attraverso i social invitando le persone che sono state a contatto con loro a sottoporsi al tampone. Un gesto da apprezzare e un consiglio da seguire per evitare un nuovo focolaio nella città di Montalbano. Da giorni, infatti, a Scicli si registrano solo 3 positivi, un dato evidentemente “anomalo” considerato che in diversi Comuni della provincia di Ragusa i contagi da coronavirus sono cresciuti rapidamente in pochi giorni. A Ragusa dagli ultimi dati del Bollettino Asp di ieri ci sono 126 positivi, 110 a Vittoria, 81 a Comiso e 74 a Santa Croce Camerina. Il sindaco di Santa Croce Cmerina ieri con un’apposita ordinanza ha disposto l’obbligo dell'uso delle mascherine anche all’aperto.Purtroppo il virus Covid, come abbiamo già imparato a conoscere nell’ultimo anno, corre ovunque e senza possibilità di controllo se non si rispettano le norme anti Covid. Quindi per scongiurare nuovi focolai e nuovi contagi ricordiamo sempre di seguire le norme anti Covid evitando assembramenti in luoghi chiusi e non solo.

