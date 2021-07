Salute e benessere Diete

Dieta della centrifuga, verdure per dimagrire in tempo record Dieta della centrifuga, verdure per dimagrire in tempo record

Dieta della centrifuga, verdure per dimagrire in tempo record. La dieta della centrifuga di verdure aiuta a dimagrire in tempo record. Si tratta di un regime dimagrante ideato da Megan Roosevelt, nutrizionista ed esperta beauty. Si tratta di una dieta vegetale, che elimina quindi carboidrati e proteine animali, ma anche latticini, e che punta a depurare l’organismo. Secondo chi l’ha provata i benefici sono molti, prima di tutto aumenta la concentrazione, mentre diminuiscono ansia e nervosismo. Non solo: la dieta della centrifuga permette anche di riattivare il metabolismo, che il più delle volte viene bloccato da scelte alimentari sbagliate.La dieta della centrifuga nasce dall’esperienza personale di Megan Roosevelt, che spesso avvertiva una sensazione diffusa di stanchezza. Per risolvere il problema ricorreva alla caffeina con il risultato che dopo si sentiva ancora peggio. Così ha iniziato a sperimentare un nuovo programma alimentare che la aiutasse a rimanere in forma, regalandole anche energia. In questo modo è nata una dieta semi-liquida raccontata in un libro edito da Newton e Compton. Dieta della centrifuga: come funziona?Il programma alimentare dura cinque giorni. In questo periodo ristretto di tempo si consumano smoothies e pasti con frutta e vegetali. La giornata inizia con un centrifugato, per fare il pieno di energia, seguito da un piccolo spuntino. A pranzo via libera ai frullati di verdura, ricchi di fibre e perfetti per stimolare il buon funzionamento dell’intestino.A merenda Megan consiglia un centrifugato oppure una tisana depurativa, mentre a cena è il momento di consumare un altro pasto a base vegetale. Questo regime detox apporta moltissimi benefici: riattiva il metabolismo, drena i liquidi, combattendo la cellulite, e fa sentire da subito più leggere. Nel suo libro l’esperta di nutrizione consiglia anche alcuni alimenti, in particolare il cavolo cappuccio, la barbabietola, la lattuga romana, l’ananas, l’erba di grano, il prezzemolo e i cetrioli, ma anche l’ananas, semi e spezie.

Dieta della centrifuga, verdure per dimagrire in tempo record. La dieta della centrifuga di verdure aiuta a dimagrire in tempo record. Si tratta di un regime dimagrante ideato da Megan Roosevelt, nutrizionista ed esperta beauty. Si tratta di una dieta vegetale, che elimina quindi carboidrati e proteine animali, ma anche latticini, e che punta a depurare l’organismo. Secondo chi l’ha provata i benefici sono molti, prima di tutto aumenta la concentrazione, mentre diminuiscono ansia e nervosismo. Non solo: la dieta della centrifuga permette anche di riattivare il metabolismo, che il più delle volte viene bloccato da scelte alimentari sbagliate. La dieta della centrifuga nasce dall’esperienza personale di Megan Roosevelt, che spesso avvertiva una sensazione diffusa di stanchezza. Per risolvere il problema ricorreva alla caffeina con il risultato che dopo si sentiva ancora peggio. Così ha iniziato a sperimentare un nuovo programma alimentare che la aiutasse a rimanere in forma, regalandole anche energia. In questo modo è nata una dieta semi-liquida raccontata in un libro edito da Newton e Compton.

Dieta della centrifuga: come funziona?

Il programma alimentare dura cinque giorni. In questo periodo ristretto di tempo si consumano smoothies e pasti con frutta e vegetali. La giornata inizia con un centrifugato, per fare il pieno di energia, seguito da un piccolo spuntino. A pranzo via libera ai frullati di verdura, ricchi di fibre e perfetti per stimolare il buon funzionamento dell’intestino. A merenda Megan consiglia un centrifugato oppure una tisana depurativa, mentre a cena è il momento di consumare un altro pasto a base vegetale. Questo regime detox apporta moltissimi benefici: riattiva il metabolismo, drena i liquidi, combattendo la cellulite, e fa sentire da subito più leggere. Nel suo libro l’esperta di nutrizione consiglia anche alcuni alimenti, in particolare il cavolo cappuccio, la barbabietola, la lattuga romana, l’ananas, l’erba di grano, il prezzemolo e i cetrioli, ma anche l’ananas, semi e spezie.