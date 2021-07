Centrifugato con zenzero e limone: brucia grassi

Rimedi naturali Ricette

Centrifugato allo zenzero e limone: brucia i grassi a tempo record. Il centrifugato da sempre è tra le ricette più indicate per chi comincia una dieta per dimagrire velocemente. Il limone può essere l'ingrediente di molti centrifugati dimagranti di frutta e verdure. Da sempre il limone viene utilizzato per preparare frullati di mela o di arance e carote (il cosiddetto ACE), ma per un forte effetto brucia grassi e depurante, è consigliato provare a frullare insieme due limoni, un pompelmo e un pizzico di zenzero. L'abbinamento limone e zenzero è perfetto per depurare, drenare e ottenere una pancia piatta. Per togliere un po' di acidità, puoi mixare limone e zenzero con una verdura, come una foglia di cavolo nero al posto del pompelmo.

