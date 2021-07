Attualità Ragusa

Ragusa, grandi soddisfazioni dallo sport Ragusa, grandi soddisfazioni dallo sport

Galllery

Ragusa, grandi soddisfazioni dallo sport. Ricevute in Comune la pugile Graziella Schininà e la Ginnastica Airone. Dopo il successo di Damiano Caruso al Giro d’Italia, ancora soddisfazioni per Ragusa da altri sport, peraltro ingiustamente definiti ‘minori’. E il Comune ha voluto rendere omaggio a questi atleti di casa nostra vittoriosi in competizioni nazionali ed europee, come Graziella Schininà, medaglia d’argento agli europei di pugilato o come la Ginnastica Airone che ha vinto la finale del Campionato nazionale di ginnastica artistica svoltisi a Rimini dal 18 al 27 giugno, ricevendoli a Palazzo dell’Aquila. Riguardo alla Ginnastica Airone, di cui è presidente Claudio Farruggio, il sindaco Peppe Cassì, presenti alla cerimonia anche l’assessore allo sport Eugenia Spata, il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo ed il consigliere comunale Sergio Firrincieli, ha dichiarato “Il brillante risultato che avete conseguito è sicuramente frutto di tanti sacrifici per i numerosi allenamenti a cui vi siete sottoposti. Ringrazio il consigliere Sergio Firrincieli che segue da vicino questa società e che ha stimolato questo incontro con voi oggi al Comune”. Da parte sual’assessore allo sport Eugenia Spata ha aggiunto “siamo contenti per il risultato ottenuto dalla vostra società; come Amministrazione saremo sempre vicini e sosterremo gli sforzi delle società sportive che operano nel nostro territorio e verremo quindi incontro anche alle richieste di acquisto di attrezzature che l’Airone ci ha avanzato”. A chiusura l’intervento di Claudo Farruggio, Presidente della società “nonostante il fermo forzato dell’attività societaria per l’emergenza Covid, dal novembre dello scorso anno fino a febbraio di quest’anno siamo riusciti, riprendendo gli allenamenti fin dai primi giorni del mese di marzo, a preparaci per affrontare il campionato nazionale. Sono orgoglioso del fatto che i nostri atleti hanno conquistato la parte più alta del podio, staccando di tre punti la squadra classificatasi al secondo posto”. A caldeggiare il riconoscimento della massima istituzione cittadina per gli atleti era stato, oltre al consigliere Sergio Firrincieli, anche il consigliere Daniele Vitale, delegato del sindaco per lo sport. che aveva evidenziato “il momento positivo degli atleti cittadini in varie discipline” aggiungendo “siamo molto contenti per i risultati e soprattutto per il fatto che questi atleti potranno rappresentare un punto di riferimento, un modello, per altri ragazzi che intendono cimentarsi negli stessi sport.E noi, come Comune, dobbiamo cercare di creare le condizioni affinché si possa andare avanti sempre su questa stessa direzione affinché possano essere conquistati altri risultati di rilievo”. Precedentemente ad essere festeggiata in Comune la quindicenne pugile Graziella Schininà, medaglia d’argento ai Campionati europei di boxe svoltisi recentemente in Georgia, accompagnata dal papà Emanuele, ex campione italiano di pugilato che è anche il suo allenatore. Presenti, anche in questo caso il sindaco Peppe Cassì, gli assessori allo sport Eugenia Spata, ed al turismo Ciccio Barone, il consigliere comunale Sergio Schininà. La giovane campionessa, visibilmente emozionata, ha raccontato la sua bella esperienza che l’ha vista approdare al match della finale della categoria light affrontando sul ring la forte cipriota Abdullatif.Il sindaco Cassì si è complimentato con l’atleta per il risultato ottenuto che le ha permesso di conquistare la medaglia d’argento rappresentando degnamente la nostra Ragusa, la Sicilia e l’Italia ai Campionati europei di boxe. A Graziella Schininà è stata consegnata una targa ricordo, come riconoscimento per la medaglia d’argento ottenuta. (da.di.)

Ragusa, grandi soddisfazioni dallo sport. Ricevute in Comune la pugile Graziella Schininà e la Ginnastica Airone. Dopo il successo di Damiano Caruso al Giro d’Italia, ancora soddisfazioni per Ragusa da altri sport, peraltro ingiustamente definiti ‘minori’. E il Comune ha voluto rendere omaggio a questi atleti di casa nostra vittoriosi in competizioni nazionali ed europee, come Graziella Schininà, medaglia d’argento agli europei di pugilato o come la Ginnastica Airone che ha vinto la finale del Campionato nazionale di ginnastica artistica svoltisi a Rimini dal 18 al 27 giugno, ricevendoli a Palazzo dell’Aquila. Riguardo alla Ginnastica Airone, di cui è presidente Claudio Farruggio, il sindaco Peppe Cassì, presenti alla cerimonia anche l’assessore allo sport Eugenia Spata, il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo ed il consigliere comunale Sergio Firrincieli, ha dichiarato “Il brillante risultato che avete conseguito è sicuramente frutto di tanti sacrifici per i numerosi allenamenti a cui vi siete sottoposti. Ringrazio il consigliere Sergio Firrincieli che segue da vicino questa società e che ha stimolato questo incontro con voi oggi al Comune”. Da parte sua l’assessore allo sport Eugenia Spata ha aggiunto “siamo contenti per il risultato ottenuto dalla vostra società; come Amministrazione saremo sempre vicini e sosterremo gli sforzi delle società sportive che operano nel nostro territorio e verremo quindi incontro anche alle richieste di acquisto di attrezzature che l’Airone ci ha avanzato”. A chiusura l’intervento di Claudo Farruggio, Presidente della società “nonostante il fermo forzato dell’attività societaria per l’emergenza Covid, dal novembre dello scorso anno fino a febbraio di quest’anno siamo riusciti, riprendendo gli allenamenti fin dai primi giorni del mese di marzo, a preparaci per affrontare il campionato nazionale. Sono orgoglioso del fatto che i nostri atleti hanno conquistato la parte più alta del podio, staccando di tre punti la squadra classificatasi al secondo posto”. A caldeggiare il riconoscimento della massima istituzione cittadina per gli atleti era stato, oltre al consigliere Sergio Firrincieli, anche il consigliere Daniele Vitale, delegato del sindaco per lo sport. che aveva evidenziato “il momento positivo degli atleti cittadini in varie discipline” aggiungendo “siamo molto contenti per i risultati e soprattutto per il fatto che questi atleti potranno rappresentare un punto di riferimento, un modello, per altri ragazzi che intendono cimentarsi negli stessi sport. E noi, come Comune, dobbiamo cercare di creare le condizioni affinché si possa andare avanti sempre su questa stessa direzione affinché possano essere conquistati altri risultati di rilievo”. Precedentemente ad essere festeggiata in Comune la quindicenne pugile Graziella Schininà, medaglia d’argento ai Campionati europei di boxe svoltisi recentemente in Georgia, accompagnata dal papà Emanuele, ex campione italiano di pugilato che è anche il suo allenatore. Presenti, anche in questo caso il sindaco Peppe Cassì, gli assessori allo sport Eugenia Spata, ed al turismo Ciccio Barone, il consigliere comunale Sergio Schininà. La giovane campionessa, visibilmente emozionata, ha raccontato la sua bella esperienza che l’ha vista approdare al match della finale della categoria light affrontando sul ring la forte cipriota Abdullatif. Il sindaco Cassì si è complimentato con l’atleta per il risultato ottenuto che le ha permesso di conquistare la medaglia d’argento rappresentando degnamente la nostra Ragusa, la Sicilia e l’Italia ai Campionati europei di boxe. A Graziella Schininà è stata consegnata una targa ricordo, come riconoscimento per la medaglia d’argento ottenuta. (da.di.)