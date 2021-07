Attualità Modica

Marina di Modica, controlli KGB Security sull'arenile Marina di Modica, controlli KGB Security sull'arenile

Prenderà il via domenica 18 luglio e terminerà il 25 agosto prossimo il servizio di sorveglianza privata su tutto il territorio di Marina di Modica. La gara pubblica è stata aggiudicata all’Istituto di Vigilanza KGB Security di Siracusa. Il servizio di pattugliamento è diviso su tre turni giornalieri: dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19 e dalle 23 alle 2. I turni giornalieri sono servizi di natura “passiva” e si svolgeranno esclusivamente sull’arenile con vari compiti che sono demandati agli agenti privati, tra questi il rispetto delle normative anti Covid (distanziamenti). Il servizio notturno, invece, si svolgerà sul lungomare ed è di natura “attiva”, finalizzato anche al controllo della movida, ai distanziamenti, al rispetto delle regole e con funzione deterrente.“Anche quest’anno intendiamo dare risposte alle tantissime richieste ricevute dai cittadini – commenta il Sindaco – che chiedono più controlli in tema di sicurezza e sul rispetto delle normative anti Covid. La presenza degli agenti della Ronda sarà sicuramente un deterrente in molti casi e aiuterà in qualche modo la polizia locale e le altre Forze dell’Ordine. Anche in questo caso le somme stanziate per l’attivazione del servizio saranno rimborsate dallo Stato perché rientrano nelle misure anti Covid”.

Prenderà il via domenica 18 luglio e terminerà il 25 agosto prossimo il servizio di sorveglianza privata su tutto il territorio di Marina di Modica. La gara pubblica è stata aggiudicata all’Istituto di Vigilanza KGB Security di Siracusa. Il servizio di pattugliamento è diviso su tre turni giornalieri: dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19 e dalle 23 alle 2. I turni giornalieri sono servizi di natura “passiva” e si svolgeranno esclusivamente sull’arenile con vari compiti che sono demandati agli agenti privati, tra questi il rispetto delle normative anti Covid (distanziamenti). Il servizio notturno, invece, si svolgerà sul lungomare ed è di natura “attiva”, finalizzato anche al controllo della movida, ai distanziamenti, al rispetto delle regole e con funzione deterrente. “Anche quest’anno intendiamo dare risposte alle tantissime richieste ricevute dai cittadini – commenta il Sindaco – che chiedono più controlli in tema di sicurezza e sul rispetto delle normative anti Covid. La presenza degli agenti della Ronda sarà sicuramente un deterrente in molti casi e aiuterà in qualche modo la polizia locale e le altre Forze dell’Ordine. Anche in questo caso le somme stanziate per l’attivazione del servizio saranno rimborsate dallo Stato perché rientrano nelle misure anti Covid”.