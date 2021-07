Marialucia Lorefice (M5), visite specialistiche gratuite a malati long Covid

Politica Ragusa

Importante iniziativa in campo sanitario della Presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che ha presentato un ordine del giorno al DL Sostegni bis, approvato in aula, con cui si impegna il governo a garantire le visite specialistiche e il monitoraggio a carico del Servizio sanitario nazionale anche a coloro che hanno avuto il Covid in forma severa senza essere ospedalizzati e per i quali sia stato necessario ricorrere a ossigenoterapia. Spiega Lorefice “si tratta di una forma di attenzione doverosa verso chi, a distanza di mesi dal contagio, ancora è nel tunnel della malattia, considerando che il Sars Cov 2, che in Italia ha colpito più di quattro milioni di persone, può lasciare nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave conseguenze anche serie dopo la guarigione.Un problema che, purtroppo, non riguarda solo chi è stato ricoverato ma anche migliaia di persone colpite dal Covid e che, nonostante le gravi condizioni di salute, non sono state ospedalizzate e hanno fatto ricorso alle cure a domicilio con utilizzo di ossigenoterapia, appunto”. Pertanto, conclude la parlamentare nazionale pentastellata, “ho chiesto con il mio Odg di estendere per i due anni successivi al contagio i controlli periodici: il Servizio sanitario nazionale non deve lasciare indietro nessuno”. Intanto in precedenza, Marialucia Lorefice aveva informato delle diverse azioni messe in atto dal Governo per rafforzare gli organici della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, “ringraziando in particolare il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, per il grande lavoro che sta svolgendo”.A tal proposito Lorefice fornisce alcuni dati “presso gli uffici della Polizia di Stato nella Provincia di Ragusa prestano servizio complessivamente 405 dipendenti, di cui 384 appartenenti ai ruoli ordinari e 21 a ruoli tecnici. Mi piace sottolineare che nel biennio 2019-2020 c’è stato un incremento di 35 unità assegnate alla nostra provincia, suddivise tra gli uffici di questura, il commissariato di Vittoria e di Comiso, il dist. Stradale di Vittoria e la sezione postale; ulteriori 4 unità arriveranno nell’anno in corso presso gli uffici della Questura. Per i prossimi anni è in previsione un progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza che dovrebbe far arrivare a 355 unità l’organico finale della nostra Questura, dove attualmente ci sono 338 operatori. Alcune azioni di rinforzo hanno riguardato anche il corpo della Guardia di Finanza, infatti, a livello provinciale nel biennio 2018/2019 è stato istituito il Gruppo di Ragusa, ed è stato potenziato l’organico con 4 unità complessive ed è stato previsto un ulteriore rafforzamento nel biennio 2019/2020.A questo incremento delle forze di polizia ha fatto seguito negli anni dal 2019 al 2021 una progressiva riduzione degli atti delittuosi nella provincia di Ragusa”. Marialucia Lorefice rivolge uno sguardo anche alle azioni di prevenzione e sottolinea “il Comune di Pozzallo nel 2020 ha ottenuto un finanziamento statale di 160.160 euro per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Nuove procedure sono previste per l’anno in corso e per il 2022, a cui potranno partecipare i Comuni interessati secondo modalità che verranno definite dal ministero dell’Interno di concerto con il Mef. Strumenti che vanno incontro alle esigenze dei sindaci e che garantiscono maggiore sicurezza ai cittadini”. (da.di.)

