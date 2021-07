Economia Ragusa

Autorizzato il Mercato degli Agricoltori dell’Associazione Kilometri Zero. Si svolgerà ogni lunedì a Marina di Ragusa in via Gallipoli. Con determinazione sindacale n. 49 del 13 luglio il dirigente del Settore VI - Sviluppo Economico, è stato autorizzato a concedere, in forma provvisoria, l’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico per l’ istituzione del Mercato degli Agricoltori dell'Associazione “Kilometro Zero” mediante la collocazione di sei stand, aventi la dimensione di mt. 3,00 x 3,00 cadauno, per complessivi mq 54,00, da realizzarsi dal 12 Luglio al 6 Settembre 2021, nell’area presso via Gallipoli, angolo Lungomare Bisani, a Marina di Ragusa, tutti i lunedì, dalle ore 15 alle ore 21.L’Amministrazione comunale intende in tal modo favorire le iniziative degli imprenditori singoli, associazioni che intendono attivare i mercati agricoli di vendita diretta dei propri prodotti della terra.

