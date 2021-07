Cronaca Modica

Grave incidente sul lavoro a Modica: trasferito a Catania Grave incidente sul lavoro a Modica: trasferito a Catania

Grave incidente stamattina in un’azienda di Modica. Un giovane operaio, 23enne, per cause in corso di accertamento, si è tranciato l’arteria di un braccio, probabilmente con del vetro. Scattato l’allarme, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Per il giovane, però, è stato necessario il passaggio del pronto soccorso in quanto gli operatori dell’eliambulanza non hanno voluto rischiare l’immediato trasferimento. E’ stato, a questo punto, stabilizzato a Modica e, quindi, portato a Catania. Sul posto la polizia.

Grave incidente stamattina in un’azienda di Modica. Un giovane operaio, 23enne, per cause in corso di accertamento, si è tranciato l’arteria di un braccio, probabilmente con del vetro. Scattato l’allarme, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Per il giovane, però, è stato necessario il passaggio del pronto soccorso in quanto gli operatori dell’eliambulanza non hanno voluto rischiare l’immediato trasferimento. E’ stato, a questo punto, stabilizzato a Modica e, quindi, portato a Catania. Sul posto la polizia.