Covid, nuova zona rossa in Sicilia

Sicilia Covid

Una proroga e una nuova "zona rossa" in Sicilia per la pandemia da Covid-19. Sono Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a seguito delle relazioni dell'Asp, che registrano un considerevole aumento dei positivi, e sentiti i sindaci dei Comuni interessati. A Mazzarino le misure restrittive, introdotte il 3 luglio e in scadenza oggi, vengono prorogate fino al 21 luglio. A Riesi, invece, entreranno in vigore venerdì 16 luglio e termineranno il 21 luglio. Con Piazza Armerina (Enna) sono diventano tre le zone rosse in Sicilia.

