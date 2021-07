Cronaca Ispica

Infermiere trovato morto a Ispica: indagini dei carabinieri

E' giallo sulla morte dell'infermiere di 49 anni, Salvatore Carbonaro, originario di Ispica e in servizio al Policlinico di Catania, trovato morto nella sua abitazione in contrada Salmeci tra Ispica e Santa Maria del Focallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Modica, il reparto operativo e i militari della tenenza. Da una prima ipotesi potrebbe trattarsi di morte naturale poichè l'uomo pare soffrisse di problemi cardiaci ma le cause effettive della morte verranno chiarite dagli esiti del'autopsia. Il pm di turno, Martina Dell'Amico ha affidato gli incarichi al medico legale Giorgio Spadaro di Modica e alla tossicologa catanese Nunziata Barbera e l'autopsia potrebbe essere eseguita già nella giornata di oggi. La morte potrebbe risalire a 24 ore prima del rinvenimento del cadavere.Il procuratore di Ragusa, Fabio D'Anna, spiega che sulla morte dell'uomo "e' stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio. Sarà l'esito dell'autopsia a chiarire la causa della morte del 49enne.

