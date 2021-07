Attualità Covid

Covid, Comune Scicli concede suolo pubblico per tamponi e vaccini

Il Comune di Scicli concede alle farmacie il suolo pubblico per tamponi e vaccini antiCovid. L’amministrazione Giannone ha deliberato stamani dando direttiva al settore Tributi e Sviluppo economico affinché venga concesso a titolo gratuito il suolo pubblico alle farmacie che aderiscono all’accordo fra l’assessorato regionale alla salute, Federfarma Sicilia e AssoFarm al fine di favorire e incentivare le attività di screening e di vaccinazione della popolazione previste dal Piano di prevenzione pandemico. L’amministrazione comunale punta al raggiungimento di percentuali superiori di immuni e di controllo della diffusione del virus, anche in ragione del fatto che Scicli è una delle maggiori mete turistiche in Sicilia. La circostanza che al momento Scicli sia Covid Free non fa abbassare la guardia agli amministratori.Si invita la popolazione a rispettare le regole sociali per la prevenzione pandemica.

