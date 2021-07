Ciak si gira a Trapani: a settembre nuove riprese e Trapani

Sicilia Trapani

Dopo il successo della prima stagione, la fiction Rai campione d'ascolti "Makàri" tornerà sul piccolo schermo nel 2022. Da settembre prenderanno il via le riprese che si protrarranno per due mesi e mezzo nel trapanese prima di spostarsi nell'agrigentino. Coinvolti come lo scorso anno gran parte dei comuni della provincia oltre alla città di Trapani. "La seconda stagione si compone di tre puntate che daranno nuovamente grande visibilità al nostro territorio sotto la guida del location manager Palomar Ivan Ferrandes, impegnato nell'individuazione dei luoghi che diverranno set della fiction", dice il sindaco Giacomo Tranchida."Quale presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale sono particolarmente felice che Trapani e la provincia siano nuovamente protagoniste di una fiction molto amata dal pubblico - spiega Rosalia d'Alì -. West of Sicily non è solo una destinazione turistica ma un vero e proprio brand in grado di attirare investimenti, attenzioni e curiosità in Italia e non solo".

