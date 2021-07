Politica Ragusa

Marialucia Lorefice ricorda gli ultimi interventi del Governo su Sanità e Scuola Marialucia Lorefice ricorda gli ultimi interventi del Governo su Sanità e Scuola

Marialucia Lorefice ricorda gli interventi si Scuola e Sanità. Test genomici, fondi per mense e palestre scolastiche e borse di specializzazione in medicina. Firmato dal ministro della salute Roberto Speranza il decreto che finanzia con 20 milioni di euro i test genomici gratuiti per le donne con tumore mammario. A darne notizia la parlamentare 5 stelle Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera che commenta “bene l’approvazione del decreto attuativo su test genomici, Sbloccati 20 milioni per prevenzione oncologica con l’utilizzo su tutto il territorio nazionale dei test genomici per 'l’appropriatezza diagnostica, prognostica e terapeutica del tumore mammario'. Lorefice è da sempre molto attenta al tema della promozione della prevenzione del tumore mammario, e tra i sostenitori dell’istituzione della Giornata nazionale dedicata alla sensibilizzazione sul tumore metastatico al seno.E aggiunge “il decreto ministeriale fa seguito all’emendamento approvato nell’ultima Legge di Bilancio e dà l’opportunità a tutte le donne in Italia di poter accedere a questo test, prima gratuito solo in poche regioni. Si tratta di un’arma in più per contrastare questa malattia che, come rilevato dall'Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), è in assoluto la forma di tumore più frequente in Italia: nel 2020 sono stimati quasi 55mila nuovi casi e le nuove diagnosi di tumore del seno sono aumentate del 14% in 5 anni". Poi Marialucia Lorefice conclude “col decreto attuativo sarà possibile permettere agli ospedali di sostenere le spese per i test genomici per il carcinoma mammario, ormonoresponsivo in stadio precoce. Un investimento necessario nel nostro sistema sanitario per migliorare le condizioni di salute e la qualità della vita a tantissime donne.”.Marialucia Lorefice comunica anche che con un bando aperto pochi giorni fa sono stati stanziati 130 milioni di euro per la messa in sicurezza delle mense scolastiche e delle palestre, nonché delle aree gioco e degli impianti sportivi esistenti a uso didattico, ed è rivolto ai Comuni situati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”. La scadenza del bando è alle ore 15.00 del 5 agosto p.v. I Comuni potranno presentare al massimo 2 candidature per 2 diversi edifici scolastici e 2 progetti. Invece, i comuni capoluoghi di provincia, le province e le città metropolitane potranno presentare al massimo 4 candidature per 4 diversi edifici scolastici e 4 progetti. I lavori indicati nei progetti dovranno essere ultimati in tempo utile per essere rendicontati entro il termine del 31 marzo 2023, in coerenza con la chiusura della Programmazione operativa PON “Per la Scuola” 2014-2020.Poi Lorefice entra nei dettagli tecnici “per quanto riguarda gli importi finanziabili, verranno concessi massimo 350 mila euro per la messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi adibiti ad uso didattico e 200 mila euro per la messa in sicurezza delle mense scolastiche. Obiettivi del bando sono quelli di aumentare la diffusione del tempo pieno e dell’attività motoria, e far sì che la scuola diventi un luogo più accessibile e vivibile dai ragazzi, centro di aggregazione oltre che di formazione. Marialucia Lorefice ricorda poi che “pochi giorni fa è stato pubblicato un ulteriore bando con cui vengono stanziati 40 milioni di euro per il finanziamento di interventi per la costruzione di scuole innovative nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti del Centro Sud. La finalità anche in questo caso è contrastare lo spopolamento dei piccoli centri urbani. Anche questa volta ho ritenuto opportuno informare i sindaci iblei, auspicando che sappiano sfruttare questi finanziamenti per dare risposta alle situazioni di maggiore difficoltà e rafforzare il senso di comunità intorno agli istituti scolastici”. Infine, la presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera ricorda che “è stato firmato il decreto che finanzia 17.400 borse di specializzazione in medicina per l'anno 2020/2021” e commenta “grande risultato per rafforzare il SSN”. Spiego poi Lorefice “le borse di specializzazione in medicina finanziate dallo Stato per l’anno accademico 2020/2021 saranno 17.400, come stabilito dal nuovo decreto firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco.Sono molto felice di questa misura che va incontro ai fabbisogni segnalati da Regioni e Province Autonome e ci consente di incrementare di 4.200 i contratti inizialmente previsti per l’anno accademico 2020/2021, andando addirittura a raddoppiare le borse che esistevano fino a due anni fa e a triplicare quelle previste negli anni ancora precedenti”. Il test di ammissione alle prove di specializzazione si svolgerà il prossimo 20 luglio. (da.di.)

