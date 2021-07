Italia Milano

Paura in volo, tempesta di grandine contro aereo FOTO

Galllery

Paura su un aereo colpito da una tempesta di grandine. E’ accaduto su un Boeing 777 di Emirates che subito dopo un decollo da Milano Malpensa è entrato in una tempesta di grandine. Il volo EK05 dopo circa 90 minuti dal decollo è rientrato a Malpensa sulla pista 35 dopo aver mancato un avvicinamento per la pista 17. Nonostante i momenti di panico vissuti dai passeggeri non si registrano feriti a bordo e nessun problema grave durante l’atterraggio. Ingenti i danni all’aereo come si vede dalle foto.

