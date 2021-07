Cronaca Lecco

Autobus a fuoco, autista salva 25 bambini Autobus a fuoco, autista salva 25 bambini

Venticinque bambini sono stati messi in salvo dall'autista prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto all'altezza di Lierna, in provincia di Lecco. L'autista si è invece accorto che qualcosa non andava: è riuscito a fermarsi e a far scendere i ragazzini diretti a Livigno per un campo estivo. I piccoli, provenienti dalla provincia di Como, sono stati metti al sicuro prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. L'intervento dei vigili del fuoco, fanno sapere dalla centrale, è iniziato intorno alle 9.30 ed è proseguito fino alle 12. "Probabilmente si è verificato lo scoppio di uno pneumatico e da lì è divampato l'incendio che ha avvolto completamente il mezzo.Al nostro arrivo i bambini erano già tutti scesi e in sicurezza", fa sapere all'Adnkronos uno dei vigili del fuoco intervenuti con più mezzi sul luogo dell'incidente.

Venticinque bambini sono stati messi in salvo dall'autista prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto all'altezza di Lierna, in provincia di Lecco. L'autista si è invece accorto che qualcosa non andava: è riuscito a fermarsi e a far scendere i ragazzini diretti a Livigno per un campo estivo. I piccoli, provenienti dalla provincia di Como, sono stati metti al sicuro prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. L'intervento dei vigili del fuoco, fanno sapere dalla centrale, è iniziato intorno alle 9.30 ed è proseguito fino alle 12. "Probabilmente si è verificato lo scoppio di uno pneumatico e da lì è divampato l'incendio che ha avvolto completamente il mezzo. Al nostro arrivo i bambini erano già tutti scesi e in sicurezza", fa sapere all'Adnkronos uno dei vigili del fuoco intervenuti con più mezzi sul luogo dell'incidente.