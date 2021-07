Campagna vaccinale Asp Ragusa: convenzioni vaccini in strutture turistiche

Attualità Ragusa

Il direttore generale, Angelo Aliquò, ha emanato un avviso, pubblicato sul sito e nella pagina Facebook dell’Asp, rivolto agli imprenditori delle strutture turistiche per sottoscrivere apposite convenzioni al fine di istruire “punti vaccinali” per invitare le persone a vaccinarsi. «Ho applicato quanto previsto nell’Ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione che introduce una novità importante che consente ai cittadini di essere vaccinati anche nei luoghi turistici della movida» ha precisato il direttore generale. I soggetti interessati potranno far pervenire una richiesta inviando mail all’indirizzo: direzione.generale@pec.asp.rg.it con oggetto: “Avviso pubblico per vaccinazioni in luoghi turistici – disponibilità”.

