La dieta di Novak Djokovic funziona veramente per dimagrire? La dieta di Djokovic, il famoso atleta e numero uno del tennis, è semplice da seguire. La sua alimentazione è fatta di cibi sani, il regime alimentare esclude lattosio e glutine ma non per una scelta tecnica ma solo perché ne è intollerante. Tuttavia, che si sua o meno intolleranti a queste due componenti, tutti possono seguire questa dieta perché fatta di alimenti che fanno bene a prescindere. Per mantenere un fisico in forma non basta la mera attività fisica ma bisogna mangiare anche bene.

Dieta DjoKovic: funziona veramente per dimagrire?

La dieta Djokovic funziona come dimostra la sua forma fisica sempre impeccabile e le sue prestazioni eccellenti che lo portano ad essere un campione nella sua disciplina ma necessita anche di regole fondamentali. Tuttavia, per funzionare bene è necessario seguire il piano alimentare con scrupolosità senza fare sgarri. Chi decide di attenersi alla dieta di Novak deve avere a mente alcune regole fondamentali:

favorire nell’alimentazione la scelta di cibi integrali da preferire a quelli eccessivamente lavorati;

tanta verdura fresca e di stagione non eccessivamente condita;

pesce da mangiare più volte nell’arco della settimana;

giusta idratazione, tanta acqua, bibite non gasate e tisane e preparati anti-ossidanti per garantire la giusta diuresi;

In passato, gli atleti non facevano molta attenzione all’alimentazione, poi, si è scoperto che il mero allenamento di per sè non bastava e che seguire un regime alimentare sano fosse una chiave vincente per performance vittoriose. Dieta Djokovic: ecco un esempio di menù

Colazione: centrifugati misti con il particolare l’impiego di frutti rossi e uova a cui aggiunge per dare un tocco di croccantezza qualche seme di lino.

Pranzo: pasta o riso, nel suo caso senza glutine dato che è intollerante a questa componente, a cui accompagna verdure fresche e non particolarmente lavorate.

Cena: zuppe o pesce.

Spuntini: cioccolato fondente di qualità e frutta fresca come datteri.