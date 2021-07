Politica Ragusa

Gli allevatori siciliani potranno esportare bovini fuori dalla Regione

Ringrazio l’assessore Ruggero Razza, da me compulsato sin dall’inizio, ed i vertici regionali e provinciali degli uffici veterinari delle varie ASP, a partire da quella di Ragusa nella persona del dott. Blandino, che in meno di un mese sono riusciti ad avviare a soluzione, attraverso continue e proficue interlocuzioni con il Ministero, un problema che rischiava di dare il colpo di grazia agli allevatori, già tanto penalizzati dall’aumento dei costi delle materie prime e dall’ingiustificato calo del prezzo d’acquisto delle carni. Ora si deve avere il coraggio, da un lato, di adottare misure drastiche per debellare la brucellosi nelle poche zone dell’isola infette, dall’altro di interloquire seriamente con la grande distribuzione per evitare la concorrenza sleale di carni provenienti anche dall’estero commercializzate a prezzi stracciati.Le carni dei nostri allevamenti non hanno nulla da invidiare e la richiesta sempre maggiore di movimentazioni dei nostri bovini, ora di nuovo possibile, verso altre regioni ne è la migliore testimonianza.

