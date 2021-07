Cronaca Caltagirone

Festeggiamenti Euro2020 in tragedia a Caltagirone: muore 20enne

La gioia per una partita di calcio, un duplice schianto e la morte in via Portosalvo a Caltagirone. E’ accaduto nella notte subito dopo la partita della finale di Euro 2020. Nell’incidente è morto un 20enne. La dinamica è ancora tutta da chiarire. Lo scontro è avvenuto tra quattro mezzi, due scooter, una Fiat Panda e una moto di grossa cilindrata. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dagli agenti del Commissariato di Caltagirone.

