Domenica di fuoco nel Ragusano: incendio in abitazione a Ispica FOTO

Domenica di fuoco ieri nel Ragusano. Diversi gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa. Mentre dalle prime ore del mattino le squadre dei Vigili del fuoco della provincia oltre la squadra aggiuntiva disposta dal dipartimento nei giorni di allerta arancione, sono state impegnate in diversi incendi di sterpaglie e macchia mediterranea nel territorio della provincia iblea da Scicli alla valle dell’Acate, la squadra del distaccamento di Modica è stata inviata a Ispica in via delle Sculture 10 lotto 22 per incendio in un’abitazione. Dalla sede centrale è stato altresì disposto l’invio di una botte per il rifornimento idrico e della autoscala, dato che giungevano notizie di due settantacinquenni che per paura si erano rifugiati nel balcone di casa propria al secondo piano e non volevano scendere dalle scale, recuperati con l’autoscala in dotazione sono stati affidati alle cure del 118.La ragazza presente nell’appartamento al piano primo degli edifici del lotto il cui incendio si è originato presumibilmente per cause elettriche, è stata ricoverata in ospedale per controlli. Il personale vigilfuoco assieme al personale del Comune di Ispica, hanno effettuato dopo aver spento l’incendio le verifiche del caso rilevando che allo stato l’appartamento è da ritenere inagibile.

