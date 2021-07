Appuntamenti Modica

Premio Arte Sicilia sabato a Marina di Modica Premio Arte Sicilia sabato a Marina di Modica

Scalda i motori il Premio Arte Sicilia in programma sabato 17 luglio all’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. Il concorso evento di danza e canto, oltre a potere contare su giurati di livello internazionale, ospiterà un personaggio d’eccezione. Ci sarà, infatti, il talent scout Giuseppe Caudullo di Italia’s Got Talent che è impegnato nella ricerca di nuovi talenti per la prossima edizione della fortunata trasmissione televisiva. Quindi, una occasione da non perdere per i numerosi partecipanti che animeranno la manifestazione. Da non dimenticare poi i giurati, tutti di grande spessore. Quelli della danza, in particolare, saranno Luciano Cannito ed Enzo Macario mentre, per quanto riguarda il canto, la giuria sarà composta da Loretta Martinez e Marco Vito.“Le iscrizioni sono chiuse – dicono le promoter del concorso, la maestra Caterina Abela della “Studio Danza Khoreios” per la danza e Graziana Sammito de “La musica nel cuore” per il canto – e abbiamo fatto registrare il sold out nelle due sezioni, a dimostrazione di quanta voglia ci fosse di ripartire dopo 18 mesi di pandemia. Siamo alla ricerca dei talenti del domani e per farlo ci stiamo avvalendo di professionisti di sicuro spessore che potranno senz’altro aiutarci a fare la differenza nel predisporre le nostre valutazioni. Sono tanti i talentuosi giovani che arriveranno da ogni parte della Sicilia e, in alcuni casi, anche dal resto d’Italia, e che vogliono potere godere di una esperienza unica.Tra l’altro, sono previste importanti borse di studio che aumenteranno il peso specifico della manifestazione. Noi ce la metteremo tutta per cercare di soddisfare al meglio le loro esigenze e, soprattutto, per fornire la possibilità di potere contare su una kermesse di qualità, il tutto, ovviamente, nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative antiCovid”. Per informazioni sulla danza è possibile contattare il 333.3253492 mentre per quanto riguarda il canto è possibile rivolgersi al 333.2356164.

Scalda i motori il Premio Arte Sicilia in programma sabato 17 luglio all’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. Il concorso evento di danza e canto, oltre a potere contare su giurati di livello internazionale, ospiterà un personaggio d’eccezione. Ci sarà, infatti, il talent scout Giuseppe Caudullo di Italia’s Got Talent che è impegnato nella ricerca di nuovi talenti per la prossima edizione della fortunata trasmissione televisiva. Quindi, una occasione da non perdere per i numerosi partecipanti che animeranno la manifestazione. Da non dimenticare poi i giurati, tutti di grande spessore. Quelli della danza, in particolare, saranno Luciano Cannito ed Enzo Macario mentre, per quanto riguarda il canto, la giuria sarà composta da Loretta Martinez e Marco Vito. “Le iscrizioni sono chiuse – dicono le promoter del concorso, la maestra Caterina Abela della “Studio Danza Khoreios” per la danza e Graziana Sammito de “La musica nel cuore” per il canto – e abbiamo fatto registrare il sold out nelle due sezioni, a dimostrazione di quanta voglia ci fosse di ripartire dopo 18 mesi di pandemia. Siamo alla ricerca dei talenti del domani e per farlo ci stiamo avvalendo di professionisti di sicuro spessore che potranno senz’altro aiutarci a fare la differenza nel predisporre le nostre valutazioni. Sono tanti i talentuosi giovani che arriveranno da ogni parte della Sicilia e, in alcuni casi, anche dal resto d’Italia, e che vogliono potere godere di una esperienza unica. Tra l’altro, sono previste importanti borse di studio che aumenteranno il peso specifico della manifestazione. Noi ce la metteremo tutta per cercare di soddisfare al meglio le loro esigenze e, soprattutto, per fornire la possibilità di potere contare su una kermesse di qualità, il tutto, ovviamente, nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative antiCovid”. Per informazioni sulla danza è possibile contattare il 333.3253492 mentre per quanto riguarda il canto è possibile rivolgersi al 333.2356164.