Emergenza idrica Ragusa: interviene Salvo Mallia della Lega

Emergenza idrica Ragusa: interviene Salvo Malia della Lega.Il segretario provinciale del partito di Salvini “da troppo tempo ampie porzioni di popolazione sono costrette a vivere enormi problemi quotidiani per l’approvvigionamento d’acqua”. Attenzione ancora focalizzata, per le forze politiche ragusane, sull’emergenza idrica che non solo ancora attanaglia la città ma non accenna ancora a rientrare. Ad intervenire è ora la volta del segretario provinciale della Lega Sicilia Salvo Mallia, che inizia con il “prendere atto che il sindaco del comune capoluogo ha riconosciuto pubblicamente che ‘la siccità e la conseguente crisi idrica rappresentino senza dubbio il tema prevalente delle ultime settimane’. Ma ci chiediamo però, se davvero in questi ultimi mesi i meccanismi politici, burocratici e tecnici del Comune abbiano funzionato al meglio e i responsabili abbiano profuso il massimo impegno e ottenuto i migliori risultati”.Domanda più che legititma, sembra dire Mallia “perché da troppo tempo ampie porzioni di popolazione sono costrette a vivere enormi problemi quotidiani per l’approvvigionamento d’acqua e ne stiamo raccogliendo le giuste e legittime lamentele. Se la gestione della rete non è stata ottimale l’amministrazione ragusana ha il dovere di incalzare i responsabili”. Nell’analisi del segretario provinciale del partito salviniano non poteva certo mancare il riferimento al recentissimo protocollo d’intesa tra Comune e Consorzio di bonifica per portare acqua dall’invaso di Santa Rosalia al potabilizzatore di contrada Camemi, a proposito del quale Mallia afferma “è un atto positivo ma anche qua dalle parole messe nero su bianco è indispensabile passare ai fatti, subito.E’ vero che questo inizio estate è stato anomalo per le temperature altissime e l’assenza di piogge ma non possiamo assolutamente rischiare che in estate tanto i residenti quanto i turisti ospiti nel nostro territorio rimangano senz’acqua: nel secondo caso si rischierebbe pure un danno di immagine di proporzioni enormi e forse irrimediabile. Serve anche una campagna seria di sensibilizzazione per i cittadini a non sprecare l’acqua, a risparmiare nei limiti delle possibilità di ciascuno per evitare conseguenze nefaste alla collettività”.Ma in considerazione della carica rivestita di responsabile del livello provinciale della Lega, Salvo Mallia inserisce la crisi idrica del capoluogo in un ambito territoriale più vasto, per concludere “queste considerazioni su Ragusa le estendiamo in primis a Vittoria dove pure bisogna trovare velocemente soluzioni alle “falle” sistematiche nel servizio di approvvigionamento idrico e le estendiamo, infine, a tutti i comuni iblei dove la Lega, con il pieno sostegno del nostro segretario regionale, on. Nino Minardo, con i suoi rappresentanti nei consigli comunali e con tutta la sua classe dirigente locale vigilerà affinchè si investano tutte le risorse e si lavori al meglio per allontanare lo spauracchio della mancanza di acqua per cittadini e turisti”. (da.di.)

